Гурбан Гурбанов: "В федерации сказали, что совмещение работы в сборной и клубе было ошибкой"

Гурбан Гурбанов после Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана прокомментировал решение о своей отставке с поста главного тренера сборной страны. Напомним, специалист совмещал работу в команде с должностью главного тренера "Карабаха".

- Мало был там на собрании. Меня обсуждали, поэтому я не должен был находиться там, как в прошлом году, когда назначали. Расторгли контракт. Сказали, было неправильно, что тренер совмещал работу на двух постах. Пользы от этого было мало. Всех поблагодарил. Старался с честью делать свою работу. Контракт был долгосрочным, но чемодан в нашей работе должен быть готов. Пожелал им удачи, - цитирует Гурбанова Azerisport. - Сам я ушел или уволили? Обоюдное решение. Вернусь ли я в будущем? Не знаю. Пока в "Карабахе".

Сборная Азербайджана под руководством Гурбанова не сумела выиграть третью группу дивизиона D Лиги наций, уступив первое место сборной Косова и проиграв ей заключительный матч со счетом 0:4.