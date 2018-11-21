Гурбан Гурбанов о поражении от Косова: "Не буду критиковать футболистов"

Главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов - о матче со сборной Косова (0:4) в Лиге наций.

- Поздравляю сборную Косова с заслуженной победой. Я знал о силе соперника, но мы приехали сюда с желанием победить. Нам нужно было выигрывать. Пропущенный на первых минутах гол стал ударом для наших футболистов. После чуть ли не каждый удар в створ завершался голом. Критиковать футболистов не буду. Мы – вместе проделали сложный путь. Все хотели победить. Но сегодня мы узнали истинную силу соперника. О Косово могу сказать только хорошие слова. Не хочу связывать поражение с чем-либо. Косово было сильнее нас, в том числе и психологически, - цитирует специалиста azerisport.com. - Был ли у нас запасной план на случай неудачного старта? У нас всего три замены. Голы были забиты в такой момент, что о заменах даже не думали. Что ждет сборную Азербайджана дальше? Я много раз говорил, что нам надо улучшать наш чемпионат, повышать потенциал игроков. Сейчас сложно сказать, что нас ждет. Ответить на этот вопрос можно будет через некоторое время.

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