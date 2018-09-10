Гурам Кашия: "Самое главное, что мы обыграли Латвию"

Защитник сборной Грузии Гурам Кашия - о матче с Латвией (1:0) в Лиге наций.
- Для меня последний период времени был очень интенсивным. Меня поддержало много людей, - цитирует футболиста Sputnik Грузия. - И сегодня во время игры я это почувствовал в очередной раз.
Болельщики поддерживали не только меня, но и всю команду – это было замечательно. Но самое главное, что мы смогли одержать победу.
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https://sputnik-georgia.ru/nl2018/20180910/242029962/Guram-Kashia-mne-ponravilas-segodnjashnjaja-podderzhka-bolelshhikov.html