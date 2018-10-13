21:07 13 октября | Футбол — Лига наций

Грузия с Ананидзе и Кверквелией разгромила Андорру, Армения проиграла Гибралтару

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Сборная Грузии разгромила Андорру в матче группового турнира Лиги наций D. В составе грузинской команды появились защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия и хавбек "Спартака" Джано Ананидзе, а также забивший гол Джаба Канкава (экс-"Алания"), Ника Качарава (экс-"Рубин"), Георгий Наваловский (экс-"Химки", "Тосно" и "СКА-Хабаровск"). В воротах команды сыграл находящийся без клуба Георгий Лория. Этой осенью "Крылья Советов" расторгли с ним контракт.

Грузия лидирует в турнирной таблице группы 1 с тремя сухими победами (разность мячей – 6-0). В другой встрече группы Латвия и Казахстан сыграли вничью. За латвийцев сыграли вратарь Андрис Ванин (экс-"Москва"), а также Виталий Максименко (экс-ЦСКА). В составе Казахстана вышли Евгений Постников (экс-"Динамо"), Георгий Жуков (экс-"Урал").

В группе 4 Армения дома уступила Гибралтару. В составе кавказской команды вышли Вараздат Ароян ("Урал"), Артур Саркисов ("Енисей"), Маркос Пиццели (экс-"Кубань" и "Краснодар"), Грайр Мкоян (экс-"Спартак" Нальчик) и Юра Мовсисян (экс-"Краснодар" и "Спартак").

Лига наций D 

Группа 1 

Грузия - Андорра - 3:0 (1:0)

Голы: Казаишвили, 33 (1:0). Казаишвили, 85 (2:0). Канкава, 90+5 (3:0). 

Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Квеквескири, Казаишвили, Китейшвили (Ананидзе, 69), Чакветадзе (Чантуришвили, 90), Качарава (Гвилия, 81).

Андорра: Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Х.Рубио (Х.Г.Рубио, 88), Лловера (Э.Гарсиа, 45+1), Сервос, Виейра, Мартинес, Ребес (Пуйоль, 81), Родригес.

Предупреждения: Мартинес, 28. Китейшвили, 38. Х.Рубио, 51. Родригес, 60. 

Удаление: Виейра, 90+2. 

Судья: Тратту (Кипр).

13 октября. Тбилиси. Стадион "Boris Paichadze".

Латвия - Казахстан - 1:1 (1:1)

Голы: Зайнутдинов, 16 (0:1). Карашаускс, 40 (1:1). 

Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Ягодинский, Исаев (Фертов, 32), Ругинс (Цыганик, 67), Савалниекс, Ракелс, Лукьянов, Шабала, Карашаускс (Гутковский, 73).

Казахстан: Ерич, Постников, Шомко, Малый, Бейсебеков, Куат, Исламхан (Федин, 75), Жуков, Муртазаев (Турысбек, 82), Щеткин, Зайнутдинов (Сейдахмет, 65).

Предупреждения: Куат, 39. Бейсебеков, 43. Сейдахмет, 77. Шабала, 89. 

Судья: Лехнер (Австрия).

13 октября. Рига. Стадион "Daugava".

Группа 4 

Армения - Гибралтар - 0:1 (0:0)

Гол: Дж.Чиполина, 50 - с пенальти. 

Армения: Айрапетян, Мкоян, Амбарцумян, Ароян, Казарян, Мхитарян, Оганесян, Г.Малакян (Пизелли, 46), Барсегян (Саркисов, 60), Григорян, Мовсисян (Адамян, 69).

Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Бардон, Уокер, Эрнандес (Бритто, 86), Понс (Эннесли, 90+6), ЛиКашаро, Кумбс (Стич, 71).

Предупреждения: Мкоян, 49. Голдвин, 67. Бардон, 86. Р.Чиполина, 90+1. Казарян, 90+2. Стич, 90+3. 

Судья: Сан (Швейцария).

13 октября. Ереван. Стадион "Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/N/league-uefa/tables/

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