Грузия с Ананидзе и Кверквелией разгромила Андорру, Армения проиграла Гибралтару

Сборная Грузии разгромила Андорру в матче группового турнира Лиги наций D. В составе грузинской команды появились защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия и хавбек "Спартака" Джано Ананидзе, а также забивший гол Джаба Канкава (экс-"Алания"), Ника Качарава (экс-"Рубин"), Георгий Наваловский (экс-"Химки", "Тосно" и "СКА-Хабаровск"). В воротах команды сыграл находящийся без клуба Георгий Лория. Этой осенью "Крылья Советов" расторгли с ним контракт.
Грузия лидирует в турнирной таблице группы 1 с тремя сухими победами (разность мячей – 6-0). В другой встрече группы Латвия и Казахстан сыграли вничью. За латвийцев сыграли вратарь Андрис Ванин (экс-"Москва"), а также Виталий Максименко (экс-ЦСКА). В составе Казахстана вышли Евгений Постников (экс-"Динамо"), Георгий Жуков (экс-"Урал").
В группе 4 Армения дома уступила Гибралтару. В составе кавказской команды вышли Вараздат Ароян ("Урал"), Артур Саркисов ("Енисей"), Маркос Пиццели (экс-"Кубань" и "Краснодар"), Грайр Мкоян (экс-"Спартак" Нальчик) и Юра Мовсисян (экс-"Краснодар" и "Спартак").
Лига наций D
Группа 1
Грузия - Андорра - 3:0 (1:0)
Голы: Казаишвили, 33 (1:0). Казаишвили, 85 (2:0). Канкава, 90+5 (3:0).
Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Квеквескири, Казаишвили, Китейшвили (Ананидзе, 69), Чакветадзе (Чантуришвили, 90), Качарава (Гвилия, 81).
Андорра: Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Х.Рубио (Х.Г.Рубио, 88), Лловера (Э.Гарсиа, 45+1), Сервос, Виейра, Мартинес, Ребес (Пуйоль, 81), Родригес.
Предупреждения: Мартинес, 28. Китейшвили, 38. Х.Рубио, 51. Родригес, 60.
Удаление: Виейра, 90+2.
Судья: Тратту (Кипр).
13 октября. Тбилиси. Стадион "Boris Paichadze".
Латвия - Казахстан - 1:1 (1:1)
Голы: Зайнутдинов, 16 (0:1). Карашаускс, 40 (1:1).
Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Ягодинский, Исаев (Фертов, 32), Ругинс (Цыганик, 67), Савалниекс, Ракелс, Лукьянов, Шабала, Карашаускс (Гутковский, 73).
Казахстан: Ерич, Постников, Шомко, Малый, Бейсебеков, Куат, Исламхан (Федин, 75), Жуков, Муртазаев (Турысбек, 82), Щеткин, Зайнутдинов (Сейдахмет, 65).
Предупреждения: Куат, 39. Бейсебеков, 43. Сейдахмет, 77. Шабала, 89.
Судья: Лехнер (Австрия).
13 октября. Рига. Стадион "Daugava".
Группа 4
Армения - Гибралтар - 0:1 (0:0)
Гол: Дж.Чиполина, 50 - с пенальти.
Армения: Айрапетян, Мкоян, Амбарцумян, Ароян, Казарян, Мхитарян, Оганесян, Г.Малакян (Пизелли, 46), Барсегян (Саркисов, 60), Григорян, Мовсисян (Адамян, 69).
Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Бардон, Уокер, Эрнандес (Бритто, 86), Понс (Эннесли, 90+6), ЛиКашаро, Кумбс (Стич, 71).
Предупреждения: Мкоян, 49. Голдвин, 67. Бардон, 86. Р.Чиполина, 90+1. Казарян, 90+2. Стич, 90+3.
Судья: Сан (Швейцария).
13 октября. Ереван. Стадион "Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)".
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Спартак Нч
- Алания
- Джано Ананидзе
- Химки (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Кубань (Футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Сборная Армении
- Мкоян Гр.
- Сборная Андорры
- Сборная Казахстана (Футбол)
- Сборная Грузии
- Сборная Латвии (футбол)
- Юра Мовсисян
- Москва
- Артур Саркисов
- Соломон Кверквелия
- Тосно
- Сборная Гибралтара
- Георгий Лория
- Георгий Жуков
- Ника Качарава
- Андрис Ванин
- Георгий Наваловский
- Джаба Канкава
- Вараздат Ароян