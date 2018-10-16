Грузия разгромила Латвию

Сборная Грузии разгромила Латвию в матче группового турнира Лиги наций (3:0). Голами отметились полузащитники Джаба Канкава, Валериане Гвилия и Георгий Чакветадзе.
Лига наций D
Группа 1
Голы: Канкава, 8 (0:1). Гвилия, 29 (0:2). Чакветадзе, 61 (0:3).
Нереализованный пенальти: Казаишвили, 5 (вратарь)
Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Ягодинский, Жулев, Фертов (Исаев, 46), Тарасов, Цыганик, Ракелс, Карашаускс (Шабала, 70), Гутковский (Икауниекс, 70).
Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе, Хочолава, Канкава (Абурджания, 35), Меребашвили (Джигаури, 80), Квеквескири, Казаишвили, Гвилия, Чакветадзе (Зарандия, 90).
Предупреждение: Гутковский, 46.
Судья: Арделеану (Чехия).
16 октября. Рига. Стадион "Daugava".
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