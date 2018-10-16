23:57 16 октября | Футбол — Лига наций

Грузия разгромила Латвию

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Сборная Грузии разгромила Латвию в матче группового турнира Лиги наций (3:0). Голами отметились полузащитники Джаба Канкава, Валериане Гвилия и Георгий Чакветадзе

Лига наций D 

Группа 1 

Латвия - Грузия - 0:3 (0:2)

Голы: Канкава, 8 (0:1). Гвилия, 29 (0:2). Чакветадзе, 61 (0:3). 

Нереализованный пенальти: Казаишвили, 5 (вратарь)

Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Ягодинский, Жулев, Фертов (Исаев, 46), Тарасов, Цыганик, Ракелс, Карашаускс (Шабала, 70), Гутковский (Икауниекс, 70).

Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе, Хочолава, Канкава (Абурджания, 35), Меребашвили (Джигаури, 80), Квеквескири, Казаишвили, Гвилия, Чакветадзе (Зарандия, 90).

Предупреждение: Гутковский, 46. 

Судья: Арделеану (Чехия).

16 октября. Рига. Стадион "Daugava".

Латвия - Грузия

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