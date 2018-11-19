Грузия переиграла Казахстан

Сборная Грузии обыграла команду Казахстана в матче Лиги наций - 2:1. В составе победителей отличились Георгий Меребашвили и Георгий Чакветадзе. Оралхан Омиртаев обыграл один мяч в концовке матча.

Грузия с 16-ю очками возглавляет турнирную таблицу группы 1 Лиги D. Казахстан, набрав 6 очков, расположился на второй строчке.

Лига наций D

Группа 1

Грузия - Казахстан - 2:1 (0:0)

Голы: Меребашвили, 59 (1:0). Чакветадзе, 84 (2:0). Омиртаев, 90 (2:1).

Грузия: Лория, Кашия, Кверквелия, Двали, Какабадзе (Хочолава, 86), Канкава, Меребашвили, Квеквескири, Казаишвили, Гвилия (Качарава, 75), Чакветадзе (Абурджания, 90+3).

Казахстан: Непогодов, Логвиненко, Суюмбаев, Малый, Бейсебеков, Мужиков, Куат, Муртазаев (Турысбек, 88), Щеткин (Перцух, 74), Зайнутдинов, Федин (Омиртаев, 88).

Предупреждение: Мужиков, 45+1.

Судья: Мартинш (Португалия).

19 ноября. Тбилиси. Стадион "Boris Paichadze".

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