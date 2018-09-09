21:10 | Футбол — Лига наций

Грузия обыграла Латвию благодаря голу хавбека "Краснодара" Окриашвили

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Сборная Грузии с минимальным счетом обыграла Латвию в матче Лиге наций (1:0). Единственный гол забил полузащитник "Краснодара"  Торнике Окриашвили, реализовавший пенальти. 

Лига наций D 

Группа 1 

Грузия - Латвия - 1:0 (0:0)

Гол: Окриашвили, 77 - с пенальти. 

Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Квеквескири, Окриашвили (Гвилия, 81), Казаишвили (Хочолава, 90+1), Чакветадзе (Папунашвили, 86), Качарава.

Латвия: Ванин, Максименко, Габов, Дубра, Ягодинский, Исаев, Ругинс (Савалниекс, 78), Фертов, Лукьянов (Ракелс, 81), Карашаускс, Гутковский (Шабала, 73).

Предупреждения: Ванин, 48. Исаев, 63. Карашаускс, 68. Канкава, 90+2. 

Судья: Папапетру (Греция).

09 сентября. Тбилиси. Стадион "Boris Paichadze".

Грузия - Латвия

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