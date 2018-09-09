Грузия обыграла Латвию благодаря голу хавбека "Краснодара" Окриашвили

Сборная Грузии с минимальным счетом обыграла Латвию в матче Лиге наций (1:0). Единственный гол забил полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили, реализовавший пенальти.
Лига наций D
Группа 1
Гол: Окриашвили, 77 - с пенальти.
Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Квеквескири, Окриашвили (Гвилия, 81), Казаишвили (Хочолава, 90+1), Чакветадзе (Папунашвили, 86), Качарава.
Латвия: Ванин, Максименко, Габов, Дубра, Ягодинский, Исаев, Ругинс (Савалниекс, 78), Фертов, Лукьянов (Ракелс, 81), Карашаускс, Гутковский (Шабала, 73).
Предупреждения: Ванин, 48. Исаев, 63. Карашаускс, 68. Канкава, 90+2.
Судья: Папапетру (Греция).
09 сентября. Тбилиси. Стадион "Boris Paichadze".