Грузия обыграла Казахстан в первом матче в истории Лиги наций

Сборная Грузии на выезде обыграла Казахстан (2:0) в первом матче в истории Лиги наций. Автором первого гола в истории турнира стал полузащитник Георгий Чакветадзе. Окончательный счет во встрече установил защитник хозяев Сергей Малый, отправивший мяч в ворота своей команды. Он стал автором первого автогола.

В составе победителей все 90 минут на поле провели одноклубник Андрея Аршавина по "Кайрату" Георгия Лория и защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия.

Лига наций D

Группа 1

Казахстан – Грузия – 0:2 (0:0)

Голы: Чакветадзе, 69 (0:1). Малый, 74 – в свои ворота (0:2).

Казахстан: Ерич, Постников, Шомко, Малый, Бейсебеков, Мужиков, Куат (Турысбек, 76), Исламхан (Зайнутдинов, 81), Жуков (Сейдахмет, 88), Муртазаев, Щеткин.

Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Меребашвили, Квеквескири, Казаишвили (Хочолава, 84), Чакветадзе (Окриашвили, 75), Квилитая (Гвилия, 65).

Предупреждения: Наваловский, 6. Куат, 45+1.

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

6 сентября. Астана. Стадион Astana Arena.