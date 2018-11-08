Гранквист и Классон - в заявке сборной Швеции на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Швеции во главе с Янне Андерссоном определился с составом на матчи Лиги наций с Турцией (17 ноября, Конья) и Россией (20 ноября, Сольна). В заявку шведов попал бывший защитник "Краснодара" Андреас Гранквист и нападающий "быков" Виктор Классон.

Всего в команду были вызваны 24 футболиста.

Вратари: Кристоффер Нордфельдт ("Суонси", Англия), Робин Ольсен ("Рома", Италия), Карл-Юхан Юнссон ("Генгам", Франция).

Защитники: Людвиг Аугустинссон ("Вердер", Германия), Андреас Гранквист ("Хельсингборг"), Эмиль Крафт ("Амьен", Франция), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед", Англия), Микаэль Лустиг ("Селтик", Шотландия), Мартин Ольссон ("Суонси", Англия), Филип Хеландер ("Болонья", Италия), Понтус Янссон ("Лидс", Англия).

Полузащитники: Джимми Дурмаз ("Тулуза", Франция), Якоб Юханссон ("Ренн", Франция), Робин Куайсон ("Майнц", Германия), Себастьян Ларссон, Кристофер Ольссон (оба – АИК), Маркус Роден ("Кротоне", Италия), Густав Свенссон ("Сиэтл Сондерс", США), Оскар Хильемарк ("Дженоа", Италия), Альбин Экдаль ("Сампдория", Италия).

Нападающие: Маркус Берг ("Аль-Айн", ОАЭ), Джон Гвидетти ("Алавес", Испания), Виктор Классон ("Краснодар", Россия), Исаак Кисе Телин ("Байер", Германия).

Напомним, что Швеции нужно обыграть Турцию и Россию, чтобы опередить лидирующих в группе россиян.