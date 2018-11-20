Голландия вырвала ничью у Германии и стала первой в группе

Сборная Германии упустила победу над Голландией в заключительном матче первой группы Лиги наций А. Голландцы на последних минутах вырвали ничью и обошли Францию в турнирной таблице, выйдя на первое место. Немцы ранее уже вылетели в Лигу наций B.

Автором одного из голов стал бывший вингер "Спартака" Квинси Промес.

Лига наций A

Группа 1

Германия - Голландия - 2:2 (2:0)

Голы: Вернер, 9 (1:0). Сане, 19 (2:0). Промес, 85 (2:1). ван Дейк, 90+1 (2:2).

Германия: Нойер, Зюле, Хуммельс, Рюдигер, Керер, Кроос, Киммих, Гнабри (Мюллер, 66), Сане (Горецка, 80), Шульц, Вернер (Ройс, 63).

Голландия: Силлессен, Тете, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, Ф.де Йонг, Вайналдум (Вилхена, 60), Промес, Депай, Бабел (Дилросюн, 45. Л.де Йонг, 66).

Предупреждения: Хуммельс, 14. Вайналдум, 38. Кроос, 52. Киммих, 68.

Судья: Хацеган (Румыния).

19 ноября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".