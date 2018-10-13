Голландия разгромила Германию, Промес отдал голевой пас

Голландия уверенно переиграла Германию в матче Лиги наций - 3:0. В составе победителей отличились Виргил ван Дейк, Мемфис Депай и Джорджиньо Вайналдум.

Германия не может забить в третьем матче подряд (не считая товарищеской игры с командой Перу - 2:1). В матчах с Южной Кореей, Францией и Голландией немцам не удалось поразить ворота соперника. Также данное поражение - самое крупное для немецкой сборной с 2007 года.

Голландия с тремя очками занимает второе место в группе 1 лиги А, Германия - с одним баллом находится на третьей строчке. Возглавляет группу Франция, набравшая 4 очка.

Лига наций A

Группа 1

Голландия - Германия - 3:0 (1:0)

Голы: ван Дейк, 30 (1:0). Депай, 87 (2:0). Вайналдум, 90+3 (3:0).

Голландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, Вайналдум, Ф.де Йонг (Аке, 77), Бергвайн (Данджума, 68), Депай, Бабел (Промес, 68).

Германия: Нойер, Гинтер, Боатенг, Хуммельс, Хектор, Мюллер (Сане, 57), Киммих, Эмре Джан (Дракслер, 57), Кроос, Вернер, Ут (Брандт, 68).

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

13 октября. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

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