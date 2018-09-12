Гол Рэшфорда принес Англии победу над Швейцарией

Сборная Англии в товарищеском матче обыграла сборную Швейцарии (1:0). Единственный мяч в игре, которая прошла в Лестере, забил Маркус Рэшфорд.

Товарищеский матч

Англия - Швейцария - 1:0 (0:0)

Гол: Рэшфорд, 54.

Англия: Батленд, Уокер, Роуз (Триппьер, 78), Тарковски (Стоунс, 61), Магуайр, Александр-Арнолд (Чилвелл, 78), Делф (Хендерсон, 68), Лофтус-Чик (Лингард, 61), Дайер, Уэлбек (Кейн, 61), Рэшфорд.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Джуру, Родригес (Мубандже, 46), Шер, Аканджи (Мехмеди, 46), Шачири (Сеферович, 80), Джака, Фройлер (Цубер, 66), Закария (Фернандес, 66), Гавранович (Айети, 66).

Предупреждения: Лихтштайнер, 27. Хендерсон, 88.

Судья: Тюрпен (Франция).

11 сентября. Лестер. Стадион "King Power Stadium".