Гол хавбека "Урала" спас Болгарию от поражения

Сборная Кипра сыграла вничью с Болгарией в Лиге наций C. Спасительный гол у болгар на 89-й минуте забил полузащитник "Урала" Николай Димитров.

В другой встрече Словения и Норвегия поделили очки.

Лига наций C

Группа 3

Кипр - Болгария - 1:1 (1:0)

Голы: Захариу, 24 (1:0). Димитров, 89 - с пенальти (1:1).

Кипр: Панаги, Меркис, Лаифис, Кусулос, Авраам (Иоанну, 59), Эфрем (Папафотис, 78), Артиматас, Кириаку, Маргаса, Макрис, Захариу (Рушиас, 67).

Болгария: Петков, Бодуров, Недялков, С.Попов, Божиков, И.Попов, Костадинов, Неделев, Славчев (Костов, 82), Иванов (Димитров, 56), Краев (Делев, 56).

Предупреждения: Маргаса, 68. Неделев, 73. Рушиас, 86.

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

Никосия. Стадион "ГСП".

Словения - Норвегия - 1:1 (1:0)

Голы: Вербич, 9 (1:0). Йонсен, 85 (1:1).

Словения: Белец, Мевля, Скубиц, Ан.Струна, Ал.Струна, Дервишевич, Зайц (Берич, 69), Ротман, Вербич, Чрнигой (Безяк, 58), Шпорар (Бийол, 84).

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Алеесами, Ростед, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнес, Йохансен (Эдегор, 57), М.Эль-Юнусси, Т.Эль-Юнусси (Йонсен, 63), Камара (Серлот, 75).

Предупреждения: Ростед, 56. Ротман, 72. Ярстейн, 74.

Судья: Бюке (Франция).

Любляна. Стадион "Стожице".