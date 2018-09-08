Гол хавбека "Уфы" Тилла помог Люксембургу разгромил Молдавию

Сборная Люксембурга разгромила Молдавию в матче Лиги наций (4:0). Один из голов забил полузащитник "Уфы" Оливер Тилл.
Лига наций D
Группа 2
"Люксембург" - Молдавия - 4:0 (1:0)
Голы: Малгет, 34 (1:0). О.Тилл, 60 (2:0). Синани, 75 (3:0). Мартинс Перейра, 83 (4:0).
"Люксембург": Мори, Малгет, Шано, Карлсон, Герсон, Янс, Мартинс Перейра, О.Тилл (Мутш, 78), Тюрпель (Жоаким, 59), Родригеш (Даниел да Мота, 55), Синани.
Молдавия: Кошелев, Епуряну, Посмак, Карп (Кожокарь, 77), Граур, Рябчук, Гацкан, Дедов (Плэтикэ, 63), Кочук, Антонюк, Гынсарь (Николаэску, 62).
Предупреждения: Антонюк, 10. Карп, 23. Родригеш, 37.
Судья: Харви (Ирландия).
08 сентября. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".