Гол Джеко принес Боснии победу над Австрией

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла сборную Австрии (1:0) в матче второго тура группового турнира Лиги наций в лиге В. Единственный мяч на 78-й минуте забил Эдин Джеко.

У хозяев в стартовом составе вшел экс-игрок "Динамо Тони Шуньич. С шестью очками боснийцы лидируют в третьей группе. У австрийцев ноль очков и последнее место.

Лига наций

Лига В

Группа 3

2-й тур

Босния и Герцеговина - Австрия - 1:0 (0:0)

Гол: Джеко, 78.

Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Шуньич, Тодорович, Чивич, Пьянич (Крунич, 89), Бешич, Вишча (Закарич, 87), Дульевич (Байич, 90+3), Сарич, Джеко.

Австрия: Линднер, Предль, Хинтереггер, Лайнер, Алаба, Ильзанкер (Шауб, 86), Лазаро, Гриллич (Бургшталлер, 81), Жуль, Арнаутович, Грегорич (Забитцер, 72).

Предупреждения: Хинтереггер, 20. Лайнер, 62. Тодорович, 81.

Судья: Бюке (Франция).

11 сентября. Зеница. Стадион "Bilino Polje".

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