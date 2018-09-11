Гол Джеко принес Боснии победу над Австрией

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла сборную Австрии (1:0) в матче второго тура группового турнира Лиги наций в лиге В. Единственный мяч на 78-й минуте забил Эдин Джеко.
У хозяев в стартовом составе вшел экс-игрок "Динамо Тони Шуньич. С шестью очками боснийцы лидируют в третьей группе. У австрийцев ноль очков и последнее место.
Лига наций
Лига В
Группа 3
2-й тур
Босния и Герцеговина - Австрия - 1:0 (0:0)
Гол: Джеко, 78.
Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Шуньич, Тодорович, Чивич, Пьянич (Крунич, 89), Бешич, Вишча (Закарич, 87), Дульевич (Байич, 90+3), Сарич, Джеко.
Австрия: Линднер, Предль, Хинтереггер, Лайнер, Алаба, Ильзанкер (Шауб, 86), Лазаро, Гриллич (Бургшталлер, 81), Жуль, Арнаутович, Грегорич (Забитцер, 72).
Предупреждения: Хинтереггер, 20. Лайнер, 62. Тодорович, 81.
Судья: Бюке (Франция).
11 сентября. Зеница. Стадион "Bilino Polje".
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/N/league-uefa/calendar/