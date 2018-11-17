Гол Бэйла не спас Уэльс от поражения в матче с Данией

Сборная Уэльса на своем поле проиграла Дании в матче Лиги наций. Единственный мяч у валлийцев забил вингер "Реала" Гарет Бэйл.

Лига наций B

Группа 4

Уэльс - Дания - 1:2 (0:1)

Голы: Н.Йергенсен, 42 (0:1). Брэйтуэйт, 88 (0:2). Бэйл, 89 (1:2).

Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Честер (Ампаду, 50), Дамметт (Гантер, 38), К.Робертс, Рэмси, Аллен, Брукс, Бэйл, Т.Лоуренс, Т.Робертс (Уилсон, 68).

Дания: Шмайхель, М.Йергенсен, Кристенсен, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Шене (Лерагер, 79), Дилэйни, Эриксен, Н.Йергенсен (Дольберг, 70), Поульсен, Брэйтуэйт.

Предупреждения: Дамметт, 38. Дальсгор, 52. Т.Лоуренс, 77. Дилэйни, 82. Дольберг, 85. Ампаду, 86. М.Йергенсен, 87. Уильямс, 87. Шмайхель, 90+4.

Судья: Кружляк (Словакия).

16 ноября. Кардифф. Стадион "Кардифф Сити".