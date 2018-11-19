Главный тренер сборной России – о состоянии нападающего команды Артема Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья своих подопечных в преддверии матча Лиги наций против Швеции (20 ноября). 55-летний специалист сравнил сборную Турции с предстоящим соперником.

-Как состояние Дзюбы?

-Все это время мы были на связи. Травмы бывают разные. К примеру, Зобнин и Петров изначально не могли нам помочь, а с Дзюбой ситуация была 50 на 50. К сожалению, не было возможности подлечить Артема в Германии, он работал в Москве, мы были на связи, созванивались с ним и понимали, что в любой момент можем его вызвать. Сейчас Артем готовится наравне со всеми.

-Есть мнение, что Швеция более неудобный соперник для нас, чем Турция. Почему?

-Мы играли против Швеции в Калининграде, не знаю, согласитесь вы или нет, но была хорошая равная игра. Различия есть, конечно. Турция больше делает ставку на индивидуальные качества. Швеция – на командную игру. Разные сборные, но плюс-минус одного уровня. Еще различие – шведы стабильны. И по системе, и по организации, и по уровню каждого проведенного матча. Турки больше зависят от настроения. (Дмитрий Зеленов)