Главный тренер "Бордо" помнит Семака и не удивлен, что он тренирует "Зенит".

Главный тренер "Бордо" Эрик Бедуэ на пресс-конференции перед матчем 3-го тура Лиги Европы против "Зенита" назвал сине-бело-голубых суперсоперником.

– Учитывая, что две предыдущие встречи в Лиге Европы были проиграны, следует ли завтра ждать от "Бордо" атакующей игры?

– Нельзя позволять себе лишнего, когда играешь против такой команды как "Зенит", к тому же у петербуржцев качественная линия защиты. Матч против "Копенгагена" ни в коем случае нельзя было проигрывать, учитывая количество созданных нами моментов. Нужно сделать выводы, взять самое лучшее из той игры, повторить созидательные элементы и показать хороший футбол.

– Есть ли травмированные игроки, которые не примут участия в завтрашнем матче?

– Да, не будет одного из основных игроков атаки – Франсуа Камано. Но в "Бордо" есть кем его заменить.

– Вы помните Сергея Семака времен игры во Франции? Ваше мнение о нем как о тренере?

– Конечно, я помню Семака. Я работал в структуре "Бордо", а он играл на левом фланге "ПСЖ", был техничным и скоростным футболистом. У него отличное игровое прошлое, и у меня нет никаких вопросов и удивления, что он сейчас тренирует "Зенит".

– Накануне визита в Санкт-Петербург вы знали, что здесь на стадионе есть закрывающаяся крыша, и что теперь в октябре в России можно нормально играть в футбол, несмотря на погодные условия?

– Да, конечно, мы знали про этот суперстадион. Но также мы были в курсе, что завтра нас ждет встреча с суперсоперником. (Егор Бычков)

"Зенит" – "Бордо": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)