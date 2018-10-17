Германия впервые в истории потерпела 6 поражений за год

Сборная Германии впервые в истории потерпела шесть поражений в рамках одного календарного года.
Немцы во вторник уступили Франции в матче группового турнира Лиги наций (1:2). Дублем в составе французов отметился нападающий Антуан Гризманн, за бундестим отличился хавбек Тони Кроос.
Также впервые с 2000 года Германия потерпела два поражения в официальных матчах подряд. В предыдущей игре немцы крупно уступили Голландии - 0:3.
Сборная Германии может покинуть Лигу А в рамках Лиги Наций. Спасти положение бундестим может победа Франции над Голландией в следующем туре.
6 - Erstmals kassiert Deutschland 6 Niederlagen in einem Kalenderjahr. Götterdämmerung. #FRAGER pic.twitter.com/e72u4aOykI– OptaFranz (@OptaFranz) 16 октября 2018 г.
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