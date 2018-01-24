Германия сыграет с Голландией и Францией в дивизионе А Лиги наций

В швейцарской Лозанне проходит жеребьевка Лиги наций. Этот турнир призван заменить товарищеские матчи сборных и будет проводиться каждые два года.

Только что завершилась жеребьевка самого сильного дивизиона – лиги А.

Группа 1: Голландия, Франция, Германия.

Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия.

Группа 3: Польша, Италия, Португалия.

Группа 4: Хорватия, Англия, Испания.

Четыре аутсайдера опустятся во второй дивизион (лигу В). Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Лига наций впервые пройдет с сентября по ноябрь 2018 года. Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября 2018 года, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября.

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