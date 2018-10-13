Германия разгромно проиграла впервые за 11 лет

Сборная Германии крупно проиграла Голландии в матче Лиги наций - 0:3. Для четырехкратных чемпионов мира это первое разгромное поражение с 2007 года. Последний раз они крупно проигрывали Чехии 17 октября 2007 года в отборочном турнире Евро-2008 - 0:3. Это единственные два разгрома немцев под руководством Йоахима Лева.

Кроме того, Германия впервые с 1985 года, когда ФРГ и ГДР еще были разделены, проиграла 5 матчей за календарный год. До этого немцы уступили в товарищеских матчах Бразилии (0:1), Австрии (1:2), а также на чемпионате мира-2018 Мексике (0:1) и Корее (0:2).

Германия впервые в истории не вышла из группы и второй раз с 1938 года не попала в 1/4 финала.