Германия проиграла Франции. Теперь Лева уволят?

Сборная Германии уступила Франции в матче группового турнира Лиги наций (1:2). Дублем в составе французов отметился нападающий Антуан Гризманн, у немцев отличился хавбек Тони Кроос.

Лига наций A

Группа 1

Франция - Германия - 2:1 (0:1)

Голы: Кроос, 14 - с пенальти (0:1). Гризманн, 62 (1:1). Гризманн, 80 - с пенальти (2:1).

Франция: Ллорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандез, Мбаппе (Дембеле, 86), Канте (Н`Зонзи, 90+4), Погба, Гризманн (Ндомбеле, 90+1), Матюиди, Жиру.

Германия: Нойер, Гинтер (Брандт, 83), Зюле, Хуммельс, Шульц, Керер, Киммих, Кроос, Сане (Дракслер, 75), Гнабри (Мюллер, 88), Вернер.

Предупреждение: Гинтер, 29.

Судья: Мажич (Сербия).

16 октября. Сен-Дени. Стадион "Стад де Франс".

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