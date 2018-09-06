Германия - Франция: Нойер и Мюллер - в старте немецкой сборной

Сборная Германии объявила стартовый состав на матч Лиги наций против Франции. С первых минут встречу начнут голкипер Мануэль Нойер и полузащитник Томас Мюллер.

Состав Германии: Нойер, Гинтер, Боатенг, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Кроос, Горецка, Мюллер, Ройс, ​Вернер.

Unsere Startelf 🇩🇪🇫🇷: 1 Neuer (C) – 4 Ginter, 5 Hummels, 6 Goretzka, 8 Kroos, 9 Werner, 11 Reus, 13 Müller, 16 Rüdiger, 17 Boateng, 18 Kimmich. #DieMannschaft #GERFRA pic.twitter.com/aKPkfHigTh – Die Mannschaft (@DFB_Team) 6 сентября 2018 г.

Сборная Германии выступает в группе 1 Лиги А вместе с Францией и Голландией.

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