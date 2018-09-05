19:30 | Футбол — Лига наций

Георгий Джикия: "Я вообще не понял, что такое Лига наций"

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Защитник сборной России Георгий Джикия отметил, что пока не разобрался в том, что из себя представляет Лига наций. Первый матч в новом турнире УЕФА россияне проведут в сентябре - против Турции.

 
1 июля. Москва. Лужники. Испания - Россия - 1:1, пенальти - 3:4. Сборная России благодарит болельщиков после победы в матче 1/8 финала.На Евро-2020 можно попасть через новый турнир

- Лига наций? Я вообще ничего не понял, честно говоря - кто с кем играет, в каких группах, - приводит "РГ" слова Джикии. - Это отдельный турнир что ли?

- Да. Он сделан, чтобы не просто контрольные матчи играть, а чтобы был в них смысл соревновательный. Сборные поделили на четыре дивизиона, кубок разыграют по итогам.

- Я вообще далек от этого. Понятно, мы не решаем, какие проводить турниры и как. Нам когда говорят, с кем идти играть, мы к этому матчу и готовимся. Сделали Лигу наций, посчитали нужным - пусть будет Лига наций. Значит, станет меньше контрольных матчей.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2018/09/05/zashchitnik-spartaka-o-vozvrashchenii-v-sbornuiu-metodike-cherchesova-i-narodnoj-liubvi.html

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