Газинский - о голе Черышева: "Как сказал Артем Дзюба: "Денис Черышев - палочка-выручалочка"

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский в интервью клубной пресс-службе рассказал о матче группового турнира Лиги наций с командой Турции (2:0). Он также отметил важность гола Дениса Черышева.

- Матч с турками был достаточно непростым. Сказывалось то, что играли через два дня на третий. Посмотрели предыдущие матчи с ними. В принципе, к чему готовились, то, в принципе, и получилось.

Удалось забить, в концовке была небольшая нервозность, не хватало забитого мяча. Как сказал Артем Дзюба: "Денис Черышев - палочка-выручалочка". Он забил, довели игру до победы.

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