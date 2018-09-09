Гарет Саутгейт: "Сложно сказать, был ли Шоу без сознания. Обследование покажет"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт - о травме защитника Люка Шоу. Футболист получил повреждение в матче Лиги наций против сборной Испании (1:2).

23-летнего англичанина унесли с поля на носилках после столкновения с испанцем Даниэлем Карвахалем. Ранее сообщалось, что он потерял сознание.

- В раздевалке Шоу сел и начал разговаривать, он выглядел довольно хорошо. Его нужно обследовать ближайшей ночью и завтра, но это определенно хороший знак, цитирует тренера The Telegraph. - Сложно сказать, был ли он без сознания. Будет обследование. Мы не будем рисковать его здоровьем. Это выглядело неприятно, но сейчас он ходит и разговаривает.

Ужасная травма Шоу. Видео 18+

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