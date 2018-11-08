Гарет Саутгейт: "Руни отказался проводить прощальный матч до ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии товарищеской игры с США (15 ноября) и матча Лиги наций с Хорватией (18 ноября) рассказал о ситуации с прощальным матчем нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни. Специалист заявил, что 33-летний форвард выступил против его проведения до ЧМ-2018.

– Сборная Англии была готова провести прощальный матч для Уэйна Руни до чемпионата мира-2018, – цитирует Sky Sports Саутгейта . – Руни отказался, ему не хотелось мешать команде готовиться к важному турниру. Мы приняли его решение. Все игроки уважают Уэйна за его потрясающий вклад в развитие английского футбола. Я понимаю, что ситуация с прощальным матчем вызвала много дискуссий. Поверьте, вызов нападающего на игру с США – это самая малая часть того, как мы можем отблагодарить Руни.

33-летний форвард проведет 15 ноября свой прощальный товарищеский матч за сборную Англии против США. Эта встреча станет для нападающего 120-й в составе национальной команды. Планируется, что игрок выйдет на поле во втором тайме.