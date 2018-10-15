Гарет Саутгейт: "Игрокам не хватает свежести. Не понимаю, почему премьер-лига началась так рано"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что у игроков недостаток психологической, а не физической свежести. По его мнению, английская премьер-лига началась слишком рано.

- Многие команды еще не начали играть на должном уровне, в нашей лиге много травм, - приводит BBС слова Саутгейта. - Я действительно не понимаю, почему английская премьер-лига началась так рано, но это так. Это была действительно сложная ситуация для клубов. Посмотрите на "Тоттенхэм": у них было так много игроков в полуфинале чемпионата мира. Это невозможная ситуация для тренеров. Возможно, они ожидали, что мы вернемся к концу июня.

В понедельник пройдет встреча "Испания" – "Англия" на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.