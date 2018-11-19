Гарет Саутгейт: "Харри Кейн – лучший бомбардир в мире"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал нападающего Харри Кейна лучшим форвардом в мире, сообщает The Telegraph. 25-летний футболист забил победный гол в матче группового этапа Лиги наций против сборной Хорватии (2:1).

– Кейн является лучшим бомбардиром в мире, – приводит слова Саутгейта The Telegraph. – Игрока такого мастерства никогда не хочется убирать с поля. Некоторые из наших решений прошлым летом ставились под сомнение, но Харри – это лидер команды. Практически в каждом матче его результативные действия и помощь команде имели важнейшее значение. Кроме того, он сделал прекрасный пас на Рахима Стерлинга в первом тайме. У нас большая вера в него, он продолжает вести Англию вперед.

Англия заняла первое место в своей группе Лиги наций и набрала семь очков. Команда вышла в плей-офф турнира.