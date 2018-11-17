Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан объявил о завершении карьеры в сборной Молдавии. Матч группового этапа Лиги наций против Люксембурга станет последним для 34-летнего спортсмена за национальную команду.

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан заявил, что воскресный матч #ЛигаНаций против Люксембурга станет для него последним за сборную 🇲🇩Молдовы pic.twitter.com/AsE6Y0l40X – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 17 ноября 2018 г.

За сборную Молдавии Гацкан выступает с 2005 года. Он провел 56 матчей за эту команду, в которых забил 6 голов.

В текущем сезоне Гацкан принял участие в 19 играх за всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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