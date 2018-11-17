20:48 | Футбол — Лига наций

Гацкан объявил о завершении карьеры в сборной Молдавии

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Полузащитник "Ростова"  Александр Гацкан объявил о завершении карьеры в сборной Молдавии. Матч группового этапа Лиги наций против Люксембурга станет последним для 34-летнего спортсмена за национальную команду. 

За сборную Молдавии Гацкан выступает с 2005 года. Он провел 56 матчей за эту команду, в которых забил 6 голов.

В текущем сезоне Гацкан принял участие в 19 играх за всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Молдавия - Люксембург

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