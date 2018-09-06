Франция в первом матче в статусе чемпиона мира сыграла вничью с Германией

Сборная Франции на выезде сыграла вничью с Германией (0:0) в матче Лиги наций. Для команды Дидье Дешама эта встреча стала первой в статусе чемпионов мира.

Следующие матчи обе команды проведут 9 сентября. Немцы в товарищеском матче сыграют с Перу, а французы в матче Лиги наций - с Голландией.

Лига наций A

Группа 1

Германия - Франция - 0:0

Германия: Нойер, Гинтер, Боатенг, Хуммельс, Рюдигер, Мюллер, Киммих, Кроос, Горецка (Гюндоган, 66), Вернер, Ройс (Сане, 83).

Франция: Ареола, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе, Погба, Канте, Гризманн (Фекир, 80), Матюиди (Толиссо, 86), Жиру (Дембеле, 66).

Предупреждение: Рюдигер, 88.

Судья: Орсато (Италия).

6 сентября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".