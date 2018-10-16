Прогноз "Фонбет": Германия продолжит падение в матче с Францией

16 октября сборная Франции на своем поле сыграет со сборной Германии в матче 4-го тура Лиги наций. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– По мнению букмекеров "Фонбет", в матче выиграет Франция. На победу команды Дидье Дешама можно поставить с коэффициентом 1.75, на победу Германии – с коэффициентом 4.70, на ничью – с коэффициентом 3.90. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 83% выбрали Францию, 7% – Германию и 10% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.80, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.00. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с тем, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 94% игроков, на тотал меньше 2,5 – 6%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 67% клиентов "Фонбет" поставили на победу Франции, 10% – на тотал больше 2,5. На ничью поставили 8% игроков, столько же – на то, что команда Дидье Дешама не проиграет. 7% клиентов "Фонбет" выбрали ставку на индивидуальный тотал Франции больше 1,5.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу сборной Франции. Она входит в экспресс на сумму 500 000 рублей. В среднем на матч Франции и Германии ставят 589 рублей.

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