Финляндия проиграла Венгрии, но выиграла группу. Греция уступила Эстонии

Сборная Венгрии обыграла Финляндию в матче группового турнира Лиги наций - 2:0. Греция в параллельной игре уступила Эстонии - 0:1.
Финляндия с 12-ю очками выиграла свою группу и в следующем розыгрыше будет стартовать в дивизионе В. Эстония, заняв последнее место, отправляется в дивизион D.
Лига наций C
Группа 2
Венгрия - Финляндия - 2:0 (2:0)
Голы: Солои, 29 (1:0). А.Надь, 37 (2:0).
Венгрия: Гулачи, Кадар (Винисиус, 46), Корхут (Холендер, 54), Орбан, Барат (Ланг, 52), Джуджак, Ловренчич, Кальмар, А.Надь, Кляйнхайслер, Солои.
Финляндия: Йоронен, Уронен, Араюри, Лам (Кауко, 60), Гранлунд (Тойвио, 46), Вяйсянен, Лод, Камара, Тэйлор (Форселль, 74), Пукки, Туоминен.
Предупреждения: Гранлунд, 17. Барат, 42. Ланг, 75. Кальмар, 78. Лод, 86.
Судья: Винчич (Словения).
18 ноября. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".
Греция - Эстония - 0:1 (0:1)
Гол: Лампропулос, 44 - в свои ворота.
Греция: Баркас, Папастатопулос, Бакакис (Торосидис, 46), Яннулис, Лампропулос, Зека, Бухалакис (Манталос, 71), Самарис, Карелис, Бакасетас, Масурас (Фортунис, 57).
Эстония: Лепметс, Камс, Тамм, Калласте, Баранов, Вихманн, Лутс, Леписту (Антонов, 68), Дмитриев, Зенев (Пикк, 81), Саппинен (Ойямаа, 86).
Предупреждения: Бакасетас, 76. Дмитриев, 76. Папастатопулос, 81. Лепметс, 89. Ойямаа, 90+2.
Судья: Арановский (Украина).
18 ноября. Афины. Стадион "OAKA Spiros Louis".