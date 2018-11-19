Финляндия проиграла Венгрии, но выиграла группу. Греция уступила Эстонии

Сборная Венгрии обыграла Финляндию в матче группового турнира Лиги наций - 2:0. Греция в параллельной игре уступила Эстонии - 0:1.

Финляндия с 12-ю очками выиграла свою группу и в следующем розыгрыше будет стартовать в дивизионе В. Эстония, заняв последнее место, отправляется в дивизион D.

Лига наций C

Группа 2

Венгрия - Финляндия - 2:0 (2:0)

Голы: Солои, 29 (1:0). А.Надь, 37 (2:0).

Венгрия: Гулачи, Кадар (Винисиус, 46), Корхут (Холендер, 54), Орбан, Барат (Ланг, 52), Джуджак, Ловренчич, Кальмар, А.Надь, Кляйнхайслер, Солои.

Финляндия: Йоронен, Уронен, Араюри, Лам (Кауко, 60), Гранлунд (Тойвио, 46), Вяйсянен, Лод, Камара, Тэйлор (Форселль, 74), Пукки, Туоминен.

Предупреждения: Гранлунд, 17. Барат, 42. Ланг, 75. Кальмар, 78. Лод, 86.

Судья: Винчич (Словения).

18 ноября. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".

Греция - Эстония - 0:1 (0:1)

Гол: Лампропулос, 44 - в свои ворота.

Греция: Баркас, Папастатопулос, Бакакис (Торосидис, 46), Яннулис, Лампропулос, Зека, Бухалакис (Манталос, 71), Самарис, Карелис, Бакасетас, Масурас (Фортунис, 57).

Эстония: Лепметс, Камс, Тамм, Калласте, Баранов, Вихманн, Лутс, Леписту (Антонов, 68), Дмитриев, Зенев (Пикк, 81), Саппинен (Ойямаа, 86).

Предупреждения: Бакасетас, 76. Дмитриев, 76. Папастатопулос, 81. Лепметс, 89. Ойямаа, 90+2.

Судья: Арановский (Украина).

18 ноября. Афины. Стадион "OAKA Spiros Louis".