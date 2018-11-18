Финальная стадия Лиги наций пройдет в Португалии

Португалия гарантировала себе первое место в группе А3, а значит именно она примет в июне финальную стадию Лиги наций, сообщает официальный сайт УЕФА.

Исполнительный комитет УЕФА еще должен формально назначить Португалию хозяйкой турнира на встрече в Дублине 3 декабря. В этот же день пройдет жеребьевка финальной стадии.

В марте интерес к проведению финальной стадии выразили Польша, Португалия и Италия. Поскольку их сборные попали вместе в группу А3, это автоматически означало, что турнир проведет победитель группы. Нулевая ничья в субботу между Польшей и Италией гарантировала Португалии первое место.

Вместе с Португалией в финальной стадии выступят победители трех других групп в Лиге А. Для проведения турнира португальцы предложили стадионы "Драгау" в Порту и "Афонсу Энрикеш" в Гимарайнше.

Полуфиналы пройдут 5 и 6 июня. Матч за третье место и финал, который определит первого победителя Лиги наций, состоятся 9 июня.

В заявке нужно было указать два стадиона вместимостью не меньше 30 тысяч зрителей, предпочтительно расположенных в одном городе или на расстоянии не больше 150 км друг от друга.

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