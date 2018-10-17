ФФУ - о возможной встрече с Россией в Лиге наций: "Бойкот? Речь может идти обо всем"

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины (ФФУ) Юрий Записоцкий прокомментировал возможную встречу сборных Украины и России в Лиге наций. Накануне украинская команда победила Чехию (1:0), набрала 9 очков и выиграла группу 1 Лиги B. Украинцы досрочно вышли в Лигу A турнира. Россия также имеет хорошие шансы на итоговое первое место в своей группе и повышение в классе.

- По этому поводу уже несколько лет действует специальное решение УЕФА – максимально разводить на всех этапах соревнований как клубы, так и сборные Украины и России, - цитирует Obozrevatel Записоцкого. - Это же решение действует и здесь, поэтому в случае попадания в плей-офф своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале.. Это нормальная практика, которую мы абсолютно поддерживаем. Если же судьба сведет нас в финале плей-офф лиги, что же – окей, сыграем в финале.

Бойкот? Сейчас речь может идти обо всем. Мы стали победителями группы Лиги наций только вчера, поэтому холодного анализа данной ситуации еще не сделано. Конечно, важный вопрос – где будет этот матч? Здесь сам факт возможной поездки в Россию будет предметом большой дискуссии… Пока же могу высказать свою личную точку зрения – это вряд ли вообще недопустимо.

В случае финального матча в своей лиге турнира, возможно, УЕФА предложит вариант нейтрального поля. Но пока это все довольно условно. Сейчас лично у меня нет уверенности даже в том, что наши потенциальные оппоненты в данном вопросе дойдут до финала плей-офф.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку в матче Лиги наций против Чехии.