Фернанду Сантуш: "Я хорошо знаю Криштиану и уверен, что он не совершал изнасилования"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш уверен, что капитан команды Криштиану Роналду не совершал изнасилования. В сентябре американка Кэтрин Майорга заявила, что в 2009 году португалец изнасиловал ее и заплатил деньги, чтобы она не рассказывала об этом. Сегодня Роналду не был вызван в сборную на матч Лиги наций с Польшей (11 октября) и товарищескую игру с Шотландией (14 октября).

- Мы провели беседу с Роналду и президентом федерации и приняли решение, что Роналду не будет вызван на ближайшие два сбора - этот и ноябрьский, - цитирует Record.pt Сантуша. - Я хорошо знаю Криштиану и абсолютно уверен, что он не совершал изнасилования.