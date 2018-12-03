Фернанду Сантуш: "Швейцария – сильная сборная, но Португалия должна выйти в финал"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал жеребьевку полуфинальных матчей Лиги наций. Подопечные 64-летнего португальского специалиста встретятся со сборной Швейцарией.

Ранее стало известно, что 5 июня 2019 года в городе Порту состоится первый полуфинал между сборными Португалии и Швейцарии. Время начало - 20:45 по центральноевропейскому времени.

– Сборная Швейцарии​ – очень сильная команда, они забили 14 голов на групповом этапе Лиги наций, это лучший результат, – приводит слова Сантуша официальный сайт португальской федерации футбола. – Безусловно, этот факт говорит о большом атакующем потенциале этой команды. Одно из поражений с тех пор, как я стал главным тренером сборной Португалии, было от команды Швейцарии. Это будет прекрасное противостояние, но мы играем дома, и наша цель – пройти в финал Лиги наций.