08:36 | Футбол — Лига наций

Фернанду Сантуш: "Горжусь выходом Португалии в плей-офф Лиги наций, но недоволен игрой с Польшей"

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Главный тренер сборной Португалии  Фернанду Сантуш остался доволен тем, что его команда вышла в плей-офф Лиги наций. Португальцы обеспечили себе выход до заключительного матча с Польшей, который завершился вничью – 1:1.

– Горжусь тем, что вышли в плей-офф, но я недоволен этой игрой, – цитирует A Bola Сантуша. – Мы могли добиться большего и совершили ряд ошибок. В первом тайме владели мячом, но не хватало творческого подхода. Во втором тайме были лучше, но удаление и пенальти осложнили нашу жизнь. Это было двойное наказание. Не думаю, что арбитру стоило удалять нашего игрока.

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