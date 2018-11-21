Фернанду Сантуш: "Горжусь выходом Португалии в плей-офф Лиги наций, но недоволен игрой с Польшей"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш остался доволен тем, что его команда вышла в плей-офф Лиги наций. Португальцы обеспечили себе выход до заключительного матча с Польшей, который завершился вничью – 1:1.

– Горжусь тем, что вышли в плей-офф, но я недоволен этой игрой, – цитирует A Bola Сантуша. – Мы могли добиться большего и совершили ряд ошибок. В первом тайме владели мячом, но не хватало творческого подхода. Во втором тайме были лучше, но удаление и пенальти осложнили нашу жизнь. Это было двойное наказание. Не думаю, что арбитру стоило удалять нашего игрока.