Евгений Коноплянка: "Приятно забивать, но голу Зинченко обрадовался в три раза сильнеее"

Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка после матча Лиги наций против Чехии (2:1) отметил, что ему было приятно забить гол в ворота соперника. Также он подчекнул, что обрадовался мячу Александра Зинченко намного больше.

- Сейчас можно улыбнуться, можно спокойно говорить. Я не видел со стороны, как мы сыграли хорошо или плохо, - приводит Football.ua слова Коноплянки. - Главное, что три важные очка на выезде получили. Всегда приятно забивать, ощущения непередаваемые, но, когда забил Зинченко обрадовался в три раза сильнее