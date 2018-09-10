01:37 | Футбол — Лига наций

Евгений Коноплянка: "Давайте не забегать вперед. Вдруг мы потом проиграем все матчи"

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Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка - о матче со Словакией (1:0) в Лиге наций. Он считает, что команде не стоит считать себя фаворитом.

- Забегать наперед не люблю. Давайте не будем этого делать. А вдруг мы потом проиграем все матчи? И нам вспомнят все слова о том, что мы – фавориты, - цитирует хавбека Tribuna.com. - Мы хорошо выступаем сейчас. Дай бог, так будет и дальше. Если будем работать – будет все окей.

В первом туре украинцы одержали победу в матче с Чехией (2:1).

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Украина - Словакия

 

 

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