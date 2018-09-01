Энрике вызвал Себальоса и Морату в сборную Испании на матчи с Англией и Хорватией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, возглавивший команду после ЧМ-2018, определился с составом на матчи Лиги наций с Англией и Хорватией, которые состоятся 8 и 11 сентября соответственно. В состав команды вернулись Альваро Мората и Серхи Роберто, также впервые вызваны Дани Себальос, Хосе Луис Гайя и Родри.
Состав сборной Испании: вратари – Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), Пау Лопес ("Бетис"); защитники – Дани Карвахаль ("Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Рауль Альбиоль ("Наполи", Италия), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Начо ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Маркос Алонсо ("Челси", Англия), Хосе Луис Гайя ("Валенсия"); полузащитники – Серхио Бускетс ("Барселона"), Серхи Роберто ("Барселона"), Родри ("Атлетико"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Дани Себальос ("Реал"), Иско ("Реал"); нападающие – Марко Асенсио ("Реал"), Альваро Мората ("Челси", Англия), Диегу Коста ("Атлетико"), Сусо ("Милан", Италия), Родриго ("Валенсия").
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- Наполи
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Серхио Бускетс
- Серхио Рамос
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Реал Сосьедад
- Бетис
- Давид Де Хеа
- Тиагу Алькантара
- Луис Энрике
- Иско Аларкон
- Даниэль Карвахаль
- Диегу Коста
- Альваро Мората
- Серхи Роберто
- Сесар Аспиликуэта
- Ньигес Сауль
- Марко Асенсио
- Начо
- Сусо
- Иньиго Мартинес
- Маркос Алонсо
- Кепа Аррисабалага
- Хосе Гайя
- Дани Себальос