10:37 | Футбол — Лига наций

Энрике вызвал Себальоса и Морату в сборную Испании на матчи с Англией и Хорватией


Главный тренер сборной Испании  Луис Энрике, возглавивший команду после ЧМ-2018, определился с составом на матчи Лиги наций с Англией и Хорватией, которые состоятся 8 и 11 сентября соответственно. В состав команды вернулись Альваро Мората и Серхи Роберто, также впервые вызваны Дани Себальос, Хосе Луис Гайя и Родри.

Состав сборной Испании: вратариДавид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), Пау Лопес ("Бетис"); защитникиДани Карвахаль ("Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Рауль Альбиоль ("Наполи", Италия), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Начо ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Маркос Алонсо ("Челси", Англия), Хосе Луис Гайя ("Валенсия"); полузащитникиСерхио Бускетс ("Барселона"), Серхи Роберто ("Барселона"), Родри ("Атлетико"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Дани Себальос ("Реал"), Иско ("Реал"); нападающиеМарко Асенсио ("Реал"), Альваро Мората ("Челси", Англия), Диегу Коста ("Атлетико"), Сусо ("Милан", Италия), Родриго ("Валенсия").

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