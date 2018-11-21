Экс-форвард сборной Ирландии предлагает вернуть Мика Маккарти на пост главного тренера команды

Бывший нападающий сборной Ирландии Тони Каскарино считает, что новым главным тренером национальной команды должен стать Мик Маккарти. Накануне должность оставил Мартин О'Нил, возглавлявший сборную Ирландии с 2013 года, вместе с ним ушел и его ассистент Рой Кин. Мик Маккарти уже тренировал ирландцев с 1996 по 2002 год, пробился с ними на ЧМ-2002, где дошел до 1/8 финала. В апреле этого года он покинул пост главного тренера "Ипсвича".

- Думаю, Мик снова готов к работе со сборной, - цитирует Talk Sport Каскарино. - Я знаю Мика и думаю, что он проделал очень хорошую работу в 2002 году. Я был с ним и знаю это. Несмотря на все сложности и испытания, с которыми он столкнулся.

Напомним, сборная Ирландии заняла последнее место в четвертой группе Лиги наций и вылетела в дивизион C.