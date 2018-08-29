Экс-форвард "Кубани" Селезнев вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций

Бывший форвард "Кубани", "Днепра" и "Шахтера" Евгений Селезнев вызван в сборную Украины на игры Лиги наций, сообщает сайт Федерации футбола страны. Ранее он был внесен в резервный список.

До этого появилась информация, что нападающий будет вызван из-за травмы форварда киевского "Динамо" Артема Беседина. 33-летний игрок, ныне выступающий за турецкий "Акхисар Беледиеспор", в нынешнем сезоне провел три матча и забил два мяча.

6 сентября в рамках Лиги наций сборная Украины сыграет с Чехией на выезде, а 9 сентября - дома со Словакией.