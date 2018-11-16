Эдуард Безуглов: "У Зобнина существует риск обострения травмы"

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья полузащитника Романа Зобнина в преддверии матча Лиги наций против Швеции (20 ноября). Тренерский штаб Станислава Черчесова принял решение не задействовать 24-летнего футболиста в ближайшей игре из-за проблем с мышцей бедра.

– Роман Зобнин имеет проблемы с мышцей задней поверхности бедра, – сказал Безуглов. – Существует риск обострения травмы, поэтому тренерский штаб сборной принял решение не задействовать футболиста в предстоящем матче против сборной Швеции. Хавбек будет восстанавливаться в расположении "Спартака".