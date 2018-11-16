Эдуард Безуглов: "Тренерский штаб сборной рассчитывает на Дзюбу"

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о самочувствии нападающего Артема Дзюбы в преддверии матча Лиги наций против Швеции (20 ноября). 30-летний форвард тренируется в тренажерном зале.

- Дзюба восстанавливается в Москве под контролем реабилитолога, - сказал Безуглов. - Вчера футболист провел двухчасовую тренировку в спортзале. Врачи оказывают ему все необходимые физиопроцедуры. Тренерский штаб рассчитывает на спортсмена и вызовет его на предстоящую игру против Швеции в случае полного восстановления.

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).