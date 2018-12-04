Эдгарас Янкаускас ушел с поста главного тренера сборной Литвы

Эдгарас Янкаускас покинул пост главного тренера сборной Литвы, сообщает пресс-служба УЕФА. 43-летний спеицалист возглавлял команду последние два года. Под его руководством литовцы опустились в дивизион D Лиги наций, проиграв все шесть матчей Сербии, Румынии и Черногории.

Ранее Янкаускас работал тренером "Локомотива" и "Хартс", а также возглавлял литовский "Тракай". В качестве футболиста Янкаускас защищал цвета ряда клубов, включая российские ЦСКА, "Торпедо" и "Факел", а также "Порту" с которым он выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.