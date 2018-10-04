Эдер отреагировал на вызов в сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии Эдер прокомментировал вызов в сборную Португалии на матч Лиги наций против Польши 11 октября и товарищескую игру с Шотландией 14 октября. Игрок не был приглашен в состав национальной команды для участия в чемпионате мира-2018.

- Для меня честь быть вызванным сборную Португалии. Не могу дождаться встречи с командой, - написал в Инстаграме 30-летний нападающий.

Последний раз Эдер играл за сборную Португалии 28 марта 2017 года. Тогда он провел 45 минут в товарищеском матче со Швецией (3:2). Всего на счету Эдера 4 гола в 33 играх за сборную Португалии.

Эдер и Нету вызваны в сборную Португалии, Роналду - нет