Эдер и Нету вызваны в сборную Португалии, Роналду - нет

Форвард "Локомотива" Эдер и защитник "Зенита" Луиш Нету вызваны в сборную Португалии на матч Лиги наций против Польши 11 октября и товарищескую игру с Шотландией 14 октября. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду эти две встречи пропустит, сообщает пресс-служба Португальской федерации футбола.

вратари - Бету, Клаудиу Рамуш, Руй Патрисиу;

защитники - Седрик Соареш, Жуан Канселу, Кевин Родригес, Луиш Нету, Мариу Руй, Педру Мендеш, Пепе, Рубен Диаш;

полузащитники - Бруну Фернандеш, Данилу Перейра, Жедсон Фернандеш, Пицци, Ренату Саншеш, Рубен Невеш, Сержиу Оливейра, Виллиам Карвалью, Бернарду Силва, Брума;

нападающие - Андре Силва, Гонсалу Гедеш, Эдер, Элдер Кошта.

Ранее появилась информация, Роналду не сыграет за сборную Португалии до конца года.