21:26 | Футбол — Лига наций

Дзюба - в старте сборной на матч со Швецией. Россия назвала состав на решающую игру Лиги наций

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Обсудить
55

Стал известен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций с командой Швеции. С первых минут на поле выйдет форвард и капитан команды Артем Дзюба.

Состав сборной России: Лунев, Набабкин, Джикия, Нойштедтер, Игнатьев, Газинский, Ерохин, Кузяев, Ионов, Полоз, Дзюба.

Запасные: Гильерме, Шунин, Щенников, Семенов, Ари, Заболотный, Камболов, Чалов, Могилевец, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Сорокин.

Для победы в группе 2 дивизиона B Лиги наций россиян устроит ничья.

Швеция - Россия

Швеция – Россия: онлайн-трансляция

Результаты опроса

22916 чел.

Как закончится матч Лиги наций Швеция - Россия?
29.1%
Победой России
37.7%
Ничьей, устроит и это
33.2%
Победой Швеции
Обсудить
55
Загрузка...
Материалы сюжета: Россия в ноябре-2018 против Швеции и Германии
Материалы других СМИ
Загрузка...