Дзюба - в старте сборной на матч со Швецией. Россия назвала состав на решающую игру Лиги наций

Стал известен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций с командой Швеции. С первых минут на поле выйдет форвард и капитан команды Артем Дзюба.
Состав сборной России: Лунев, Набабкин, Джикия, Нойштедтер, Игнатьев, Газинский, Ерохин, Кузяев, Ионов, Полоз, Дзюба.
Запасные: Гильерме, Шунин, Щенников, Семенов, Ари, Заболотный, Камболов, Чалов, Могилевец, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Сорокин.
Для победы в группе 2 дивизиона B Лиги наций россиян устроит ничья.
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