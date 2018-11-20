Дзюба - в старте сборной на матч со Швецией. Россия назвала состав на решающую игру Лиги наций

Стал известен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций с командой Швеции. С первых минут на поле выйдет форвард и капитан команды Артем Дзюба.

Состав сборной России: Лунев, Набабкин, Джикия, Нойштедтер, Игнатьев, Газинский, Ерохин, Кузяев, Ионов, Полоз, Дзюба.

Запасные: Гильерме, Шунин, Щенников, Семенов, Ари, Заболотный, Камболов, Чалов, Могилевец, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Сорокин.

Для победы в группе 2 дивизиона B Лиги наций россиян устроит ничья.

Швеция – Россия: онлайн-трансляция