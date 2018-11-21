Дзюба хочет в соперники Гибралтар

Нападающий сборной России Артем Дзюба признался, что хочет сыграть с Гибралтаром в отборочном турнире Евро-2020. Жеребьевка состоится 2 декабря.

– Скоро жеребьевка Евро-2020. Кого хотите в соперники?

– Не люблю такое – "кто попадется"... Я хотел бы, чтобы попал Гибралтар! Вот это прям моя команда! Жду ее. А шведы если попадутся – тоже хорошо, хочется отыграться. Надо было в Калининграде побеждать. Что ж, может и хорошо, что получили пощечину. Нужно было выигрывать группу. Надеемся, пройдем отбор и попадем на Евро. (Дмитрий Зеленов)

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